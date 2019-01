Ach zo moeilijk is het toch allemaal niet.



Binnen no time kunnen we "emissie vrij" zijn toch??

We kappen gewoon heel het oerwoud (dat kunnen we dan gelijk opstoken in kolen centrales) zetten daar onder toeziend oog van MONSANTO palm olie plantages neer en maken daar BIO DIESEL van.



Een of andere bosmongool heeft namelijk verzonnen dat als je bio massa verstookt ben je "emissie vrij".



Klimaat "gered" en het milieu naar de kloten, en als "bijprodukt": 75 % van de wereld sterft letterlijk van de honger.

Prima job klimaat fanatici !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



De energie transitie in de huidige vorm (aangewakkerd door de CO2 leugen) stuurt aan op (burger) oorlog, en brengt de levens-standaard terug naar die van het huidige Nigeria.

4 auto's per 100 inwoners en 40 % van de bevolking heeft af en toe stroom.

De energie transitie komt vanzelf, en ruim voor dat de olie en kolen op zijn. Het stenen tijdperk hield ook niet op bij gebrek aan steen, maar hield op door betere alternatieven.



Ik ben 110 % voor het verbeteren van het milieu, en een groot voorstander van duurzaamheid, en er van overtuigd dat er milieu technisch een hoop te verbeteren valt. Echter de klimaat gotspe werkt ECHTE milieu verbeteringen tegen, en is een verdien model geworden.



Klimaat weetjes:

1 Klimaat veranderd al 4,5 miljard jaar, en dat 99,999978 % van de tijd zonder invloed van mensen.

2 De laatste 20 jaar stijgt de gemiddelde temperatuur niet meer op aarde.

3 De zeespiegel stijgt de laatste honderden jaren met 2 mm per jaar, daar zit absoluut geen versnelling in sinds de industriele revolutie.

4 In het verleden (middeleeuwen, Romeinse tijd) heeft opwarming altijd gezorgd voor economische opleving.



Allemaal een heel wijs en gezond 2019, en wees allemaal eens wat kritischer richting de mainstream info.