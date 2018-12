Schuttevaer Premium Aan de Reis: Vrachtprijzen blijven goed Facebook

Twitter

Deventer 19 december 2018, 10:00

Er werd begin deze week genoeg werk aangeboden en de prijzen vielen alleszins mee. De vrachtprijzen zijn, vergeleken met de prijzen tijdens het lage water, wel gedaald, maar niet laag. Vanwege de eindejaarsdrukte op de markt blijven ze goed. Op de Moezel was genoeg te doen en ook in de zeehavens was geen gebrek aan werk.