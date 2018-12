Schuttevaer Premium Aan de Reis: Tarieven Boven-Rijn gehalveerd Facebook

Twitter

Email DEVENTER 5 december 2018, 11:00

De waterstanden stijgen weer en dat zorgt ervoor dat in december toch nog het een en ander kan worden weggevaren. Maar dan wel tegen sterk verlaagde tarieven. Naar de Boven-Rijn zijn de tankvaarttarieven zelfs gehalveerd. Op de Boven-Rijn was het voor droge lading begin deze week een moeizame markt, in de zeehavens viel veel bij te vragen.