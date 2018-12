Omzet binnenvaart piekt in derde kwartaal Facebook

DEN HAAG 4 december 2018, 18:37

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt voor het derde kwartaal van 2018 een groei van de omzet in de binnenvaart met 18% en een daling van de binnenvaartvolumes met 10%.

Omdat de tarieven naar verwachting niet snel zullen dalen, ook al gezien het einde van het jaar dat nadert, zal de omzetstijging in het vierde kwartaal nog hoger uitkomen, zo is de algemene verwachting.

De waterstanden stijgen sinds eind vorige week: zondag gaf Pegel Kaub nog 35 aan, voor vrijdag wordt met 227 een voorlopig hoogste stand verwacht, met op zaterdag een daling naar 196. Niet zeker is of die daling echt gaat doorzetten, want er wordt ook volgende week veel neerslag verwacht. Maar omdat het kouder wordt, kan die neerslag ook deels in de vorm van sneeuw komen. (MdV)