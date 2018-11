Schuttevaer Premium Aan de Reis: Beste prijzen in zeehavens Facebook

DEVENTER 21 november 2018, 12:00

De meeste schippers zijn tevreden over de vrachtprijzen: wat ze (redelijkerwijs) vragen, krijgen ze. Toch is de ene markt de andere niet. Op de Boven-Rijn wordt relatief slecht betaald, op de Midden- en Beneden-Rijn waren de vrachttarieven iets beter. Het best wordt betaald in de zeehavens. Maar wat meer water zou geen overbodige luxe zijn.