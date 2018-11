Schuttevaer Premium Goederenvervoer blijft komende jaren groeien Facebook

DEN HAAG 20 november 2018, 11:00

Het goederenvervoer in Nederland blijft de komende jaren licht stijgen. Uit de jongste ramingen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat het goederenvervoer over de weg tussen 2017 en 2023 met gemiddeld 1,9% per jaar het hardst stijgt. Voor het spoor wordt een groei van 1,1% per jaar verwacht, voor de binnenvaart een groei 0,9%.