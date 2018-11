Schuttevaer Premium Tweede leven voor lijndienst Oostende-Ramsgate Facebook

OOSTENDE 13 november 2018, 16:11

Dover ontvangt nu al 120 ferry's per dag en is daarmee veruit de drukste ferryhaven van Europa. Daardoor ontstaat in de kusthaven aan het Kanaal soms congestie en worden immigratie en douane overstelpt. Met Ramsgate als mogelijke uitwijkhaven komt ook Oostende weer in beeld.