DEVENTER 7 november 2018, 12:00

Het lage water blijft zorgen voor hoge tarieven, maar de meeste schippers zouden zo langzamerhand toch wel meer water willen. Lading verdwijnt momenteel naar weg en spoor en het is maar de vraag of dat werk weer terugkomt. De prijs voor het vervoer van gasolie naar Bazel is intussen gestegen tot 153 euro per ton.