Aan de Reis: Golfje water lost niets op

Twitter

DEVENTER 31 oktober 2018, 13:00

Het lage water blijft de vrachtenmarkt bepalen. Volgens Duitse bronnen is de prijs van huisbrandolie in Duitsland vanwege duurder vervoer al met 7% gestegen. Een klein golfje water deze week lost de problemen niet op. Daarvoor is langdurige regenval nodig en die wordt de komende week niet verwacht.