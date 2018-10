Schuttevaer Premium Aan de Reis: Steeds meer belemmeringen Facebook

Nu het water laagterecords breekt, ondervindt de binnenvaart steeds meer belemmeringen. Zo was er een schipper die op de Boven-Rijn snel een reis moest zoeken om nog door het gebergte te kunnen. Een ander zag een mooie reis, maar haakte af vanwege twijfel of hij nog wel onder de bruggen door kon. Sommige bestemmingen zijn helemaal niet meer bereikbaar. Overladen en het laatste stuk per truck doen komt steeds meer voor, net als een deel van de lading halverwege achterlaten. Op de Moezel was weinig werk.