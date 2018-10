Schuttevaer Premium Hulp voor verladers bij keuze voor alternatief vervoer Facebook

Twitter

AMSTERDAM 18 oktober 2018, 09:00

Zes partijen in Noord-Holland en Flevoland gaan onder de noemer Noord West Connect proberen verladers te overtuigen dat er betere alternatieven zijn voor wegvervoer. Bedoeling is bedrijven te bezoeken, de logistieke mogelijkheden te bekijken en eventueel de overstap naar spoor of scheepvaart te begeleiden.