Keulen 10 oktober 2018, 12:00

Stijgende importen van steenkool zorgen in 2019 voor een opleving van het binnenvaartvervoer in Duitsland met 1,5% naar 227,4 miljoen ton. Dat verwacht het Duitse Bundesamt für Güterverkehr (BAG) in de vervoersprognose voor de korte en middellange termijn. In 2020 komt er hooguit 0,2% bij.