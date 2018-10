Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Handelsspanningen serieus risico Facebook

Papendrecht 10 oktober 2018, 10:00

Economen maken zich zorgen over de handelsspanningen tussen met name de Verenigde Staten en China. De groeivoorspellingen van de Wereld Handels Organisatie (WHO) zijn voor dit jaar naar beneden bijgesteld naar 3,9% en voor 2019 3,7%. De risico's nemen toe volgens de WHO. De Amerikaanse president Trump lijkt de handelsoorlog verder te willen uitbreiden.