Schuttevaer Premium CCR: Biomassa grootste groeikans Facebook

Twitter

Email Straatsburg 3 oktober 2018, 14:00

Het vervoer van biomassa is de komende jaren een groeikans voor de binnenvaart. Dat stelt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in zijn Marktobservatie 2018. ‘Aangezien biomassa dezelfde kenmerken heeft als andere bulkgoederen die tegen lage kosten in grote hoeveelheden vervoerd kunnen worden, is de binnenvaart bij uitstek geschikt om de belangrijkste vervoersmodus te worden voor deze belangrijke energiebron van de 21ste eeuw.'