Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Droge-bulkcarriers boeren goed

Papendrecht 3 oktober 2018, 14:00

De droge-bulkrederijen zijn in meerderheid positief over de markt. Een lage groei van de vloot en schepen die naar de werven gaan voor de installatie van scrubbers helpen de vrachttarieven omhoog. De hoge bouwkosten van nieuwe schepen weerhouden reders ervan massaal nieuwe schepen te bestellen. Voor oudere schepen is de installatie van scrubbers niet lonend en moeten de reders maar hopen dat de vereiste kwaliteit brandstof op grote schaal beschikbaar zal zijn.