26 september 2018

Om de Verenigde Staten last te bezorgen had China de invoerrechten op graanproducten verhoogd. De Amerikaanse graanexport naar China nam inderdaad flink af, maar de VS hadden geen moeite om nieuwe afzetgebieden in het Verre Oosten te vinden. De droge-bulkschepen vinden het prima, wat minder concurrentie van Chinese schepen.