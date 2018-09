Schuttevaer Premium Aan de Reis: Veel vraag naar tankercapaciteit Facebook

Rotterdam 19 september 2018, 13:00

Schippers doen nog steeds hun voordeel met het lage water. De tarieven zijn aangenaam hoog. Ook in de tankvaart wordt goed betaald en is veel werk. In de zeehavens was er ruime keus, maar op de Duitse kanalen was weinig retourwerk voorhanden.