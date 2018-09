Schuttevaer Premium Aan de Reis: Tekort aan vrije scheepsruimte Facebook

Alle schepen zijn aan het werk en het is momenteel goed verdienen. De voorspelling is dat het lage water nog wel even aanhoudt. De IJssel staat momenteel zo laag dat de minst gepeilde diepte daar maatgevend is voor werk van bijvoorbeeld Duisburg naar het Twentekanaal. Bijna alles gaat in blokvracht weg.