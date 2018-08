Schuttevaer Premium Aan de Reis: Rustige markt met verder dalend water Facebook

ROTTERDAM 22 augustus 2018, 10:00

Grote schepen nemen vanwege het lage water nog maar een derde van hun maximale laadvermogen mee of varen helemaal niet meer, maar toch is het rustig op de markt. Op de Boven-Rijn wordt weinig werk gemeld en ook in de zeehavens was niet gek veel aanbod.