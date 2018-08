Schuttevaer Premium Yara Sluiskil verscheept grootste lading ooit Facebook

Twitter

Email SLUISKIL 11 augustus 2018, 22:41

Met 48.000 ton ureum- en nitraathoudende kunstmestkorrels is zaterdag 11 augustus bij hoog water de Yasa Canary vertrokken bij Yara Sluiskil. Het is de grootste verlading ooit in de geschiedenis van de kunstmestproducent.