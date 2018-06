Schuttevaer Premium Aan de Reis: ‘Een rustige markt' Facebook

DEVENTER 13 juni 2018, 11:04

Het is een rustige markt, waardoor de prijzen flink onder druk blijven staan. ‘Het is but, net als de rest', zegt een sombere schipper. Een collega meldt dat in het noorden van Frankrijk weinig werk is. Maar soms gaat het ook goed en krijgt de schipper toch de prijs die hij wil hebben. ‘De bevrachter bood het werk aan voor 5,75 euro per ton, ik vroeg 6,25 euro per ton. Dat was uiteindelijk toch akkoord.'