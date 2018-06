Transportomzet groeit, zee- en binnenvaart daalt Facebook

De omzet in de transportsector was het eerste kwartaal van 2018 3,8% hoger dan een jaar eerder, maar niet in het vervoer over water. De omzet in de zeevaart daalde met 5%, in de binnenvaart met bijna 2%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

1 / 1 Vervoer over water is de grote uitzondering in de omzetontwikkeling. (Illustratie CBS) Vervoer over water is de grote uitzondering in de omzetontwikkeling. (Illustratie CBS)

Voor de transportsector als geheel is dit het vijfde kwartaal op rij dat de omzet duidelijk hoger was dan een jaar eerder. Alle deelmarkten, op vervoer over water na, lieten volgens het CBS een hogere omzet zien.

Het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, had met een toename van 5,2% een groot aandeel in de totale stijging van de omzet. Er werd niet alleen meer vervoerd, ook de gestegen vrachtprijzen droegen bij aan de toename. De opslagbedrijven behaalden de grootste omzetstijging (9,7%) en wisten daarmee de groei van vorig kwartaal vast te houden. De luchtvaart en de expediteurs, twee andere belangrijke takken binnen de transport, hebben met stijgingen van respectievelijk 5,3 en 4,6 procent de opgaande lijn van vorig jaar voortgezet.

Zee- en binnenvaart

De zeevaart wist de omzetstijgingen van voorgaande kwartalen niet te continueren. De omzet daalde met ruim 5%. Ook de binnenvaart zag, evenals in het vierde kwartaal van 2017, de omzet dalen. Schippers hebben in het eerste kwartaal te maken gehad met perioden van hoog water, met vaarverboden als gevolg en vrachtprijzen die onder druk stonden. Daardoor daalde de omzet met bijna 2%.

Positief gestemd

De bedrijven in de transportsector zijn overwegend positief gestemd over het komende kwartaal. Bijna 30% van de bedrijven denkt dat de omzet zal toenemen; slechts 3% voorziet een omzetdaling. Bij de vervoerders over water denkt bijna 24% van de ondernemers in het komende kwartaal meer om te zetten. Bijna 72% verwacht dat de omzet gelijk blijft.

Een zelfde beeld is te zien bij de personeelssterkte. Bijna een kwart van de bedrijven denkt met meer personeel aan de slag te gaan. De bedrijven in de transportsector zijn volgens het CBS in toenemende mate op zoek naar personeel. Aan het eind van het eerste kwartaal waren er 10,6 duizend openstaande vacatures in de transportsector, ruim 3 duizend meer dan een jaar eerder. (DvdM)