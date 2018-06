Schuttevaer Premium Terminal Alpherium met schepen en al naar CCT Facebook

Alphen aan de Rijn 6 juni 2018, 11:00

De containerterminal Alpherium in Alphen aan den Rijn krijgt een nieuwe eigenaar. Combined Cargo Terminals (CCT) uit Moerdijk neemt Nedcargo Multimodal over. Ook de binnenvaartschepen For Ever, Gouwenaar2 en Gouwenaar3 en Nedcargo Container Barging (NCCB) maken deel uit de overname.