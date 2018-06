Schuttevaer Premium Aan de Reis: Spotmarkt tankvaart rustig Facebook

Twitter

ROTTERDAM 5 juni 2018, 16:00

Sommige schippers melden een licht aantrekkende markt, anderen klagen dat er zowel in de zeehavens als in de Ruhr nog steeds niet veel te doen is. Over de vrachtprijzen is iedereen het wel eens: die zijn onder de maat.