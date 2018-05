Schuttevaer Premium App voorkomt kostbare leegvaart Facebook

Leegvaart is volgens het internetboekingsplatform 4shipping een te lang geaccepteerd probleem in de binnenvaart. Schepen varen wel 40 tot 50% van de tijd ongeladen rond, van hun losplaats onderweg naar een nieuwe laadplaats. Dat drukt het rendement van de onderneming en is slecht voor het milieu. 4shipping meent de oplossing te hebben ontwikkeld.

4shipping presenteert nieuwe tool op Maritime Industry

‘Transparantie levert meer op dan geheimzinnigheid'

Door Patrick Naaraat

‘De binnenvaartsector, die wordt gedomineerd door intransparantie en persoonlijke relaties, wordt veel transparanter en duurzamer gemaakt door een intelligente app', stelt directeur Jan Snoeij. De app Altijd Vol werd 29 mei gepresenteerd op de beurs Maritime Industry in Gorinchem.

Het twee jaar oude bedrijf ontwikkelde eerder een bevrachtingsapp, waar schippers en ladingsaanbieders elkaar kunnen vinden. Verladers bieden reizen aan, waar schippers op kunnen reflecteren. Volgens 4shipping maken momenteel zo'n 600 schepen in vier landen gebruik van deze app. ‘Eigenlijk hebben we bij onze nieuw ontwikkelde tool het omgekeerde principe toegepast van het huidige platform. Met de app is het mogelijk voor alle binnenvaartondernemers om de toekomstige leegkomst eenvoudig te melden. Deze meldingen worden vervolgens geanalyseerd door een zelflerend algoritme en getoond op een kaart. Het algoritme gaat op zoek in duizenden ladingsstromen naar de best passende lading.'

Sales manager Pim Faasse vult aan: ‘Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de scheepseigenschappen, route-eigenschappen en persoonlijke voorkeuren van de binnenvaartondernemer. Zo kan het platform proactief verladers van bepaalde ladingstromen informeren. De verladers krijgen vervolgens inzicht in de potentiële beschikbare scheepscapaciteit en kunnen hun ladingpakketten hierop afstemmen, waardoor de schepen vaker vol kunnen varen.'

Kleine schepen

4shipping denkt dat de app wezenlijk zou kunnen bijdragen aan betere benutting van de vlootcapaciteit. Het bedrijf signaleert dat verladers zich bijvoorbeeld steeds meer zorgen maken over het afnemende aantal kleine schepen. Als die vloot slimmer zou worden ingezet door de leegvaart tot een minimum te beperken, dan is volgens Snoeij al veel winst te behalen.

Hij erkent wel dat openbare publicatie van het aantal lege schepen in een bepaald gebied een prijsdrukkend effect kan hebben. Verladers zien immers dat ruim voldoende scheepsruimte voorhanden is. ‘Aan de andere kant heeft het ontbreken van transparantie al die leegvaart tot gevolg. Die brengt hoge kosten met zich mee en binnenvaartondernemers krijgen deze lege kilometers vaak niet of nauwelijks vergoed.' Snoeij verwacht dat transparantie per saldo meer oplevert.

Huurschepen

Hij denkt daarbij ook aan betere benutting van schepen die vast varen voor een opdrachtgever. Schepen die veevoer van de zeehaven naar het achterland vervoeren bijvoorbeeld. Het gros daarvan keert na lossing leeg terug naar de zeehaven. Terwijl verladers in de omgeving van de losplaats mogelijk wel een retourreis hadden gehad, als ze maar hadden geweten dat het schip hiervoor beschikbaar was. De app voorziet daarbij bijvoorbeeld ook in de mogelijkheid anoniem of zelfs automatisch leeg te melden.

Leegmelden van scheepsruimte op een website is overigens niet nieuw. Ook concurrent Bargelink biedt deze faciliteit aan. De app Altijd Vol is volgens Snoeij echter geavanceerder. ‘Het algoritme dat wij toepassen maakt het verschil. Het zoekt actief in alle ladingstromen van de afgelopen twee jaar en de ladingaanbieder krijgt een seintje. De kans op een match is daarmee aanzienlijk groter.'

Missie

Snoei is een man met een missie. ‘Als schipperszoon ben ik opgegroeid in de sector. Toen ik terugkeek, na diverse jaren uit de sector geweest te zijn, schrok ik eerlijk gezegd wel. Er is zóveel mogelijk met de technologie vandaag de dag en daar moet deze mooie sector ook van profiteren. Vanuit die gedachte is 4shipping ontstaan met als missie de organisatie van transport met de binnenvaart kinderlijk eenvoudig en transparant te maken. Transport per schip moet toegankelijk worden voor iedereen en de effectiviteit van de sector moet fors omhoog. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en daar gaat de binnenvaart van profiteren.'