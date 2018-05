Schuttevaer Premium Aan de Reis: Waterstand werkt ook niet mee Facebook

De droge-ladingmarkt blijft slecht en de waterstanden geven geen enkele ondersteuning. Alles wordt laag ingezet en het is heel lastig om dan tot een enigszins rendabele vrachtprijs te komen.

Van Rotterdam naar Mannheim werd 7,50 euro per ton betaald en van Rotterdam naar Schweinfurt 11,75. Van Rotterdam naar Marktbreit werd werk aangeboden voor 10 euro per ton en van Vlaardingen naar Andernach 7,75 euro per ton. Maïs ging van Amsterdam naar Dorpen voor 6,50 euro per ton en kolen ging van Gent naar Lünen voor 6 euro per ton.

Duitsland

Gerst bracht van Thionville naar Wageningen 11,50 euro per ton op en koolzaad ging van Metz naar Mannheim voor 7,75 euro per ton. Van Metz naar Roermond werd 14 euro per ton betaald en van Neuss naar Deventer bijna 7 euro per ton.

Peterson

Peterson Amsterdam verwachtte 27 mei de Prigipos met sojaschroot en -pellets. Op 31 mei komt de Apollon met sojaschroot en -pellets. De Pacific Bless wordt 3 juni verwacht met palmkernexpeller. Op 7 juni wordt de Indian Light verwacht met palmkernexpeller en op 9 juni komt de Navios Sky met sojaschroot en -pellets.

EMO

De EMO verwacht deze week acht schepen met kolen en twee met erts. De Rik Oldendorff en de Katagalan Wisdom lagen tot en met 28 mei kolen te lossen en de Saronic Trader loste tot en met 30 mei kolen. De Star Angel en de Vamos liggen tot en met 31 mei kolen te lossen en de Navios Phoenix lost tot en met 3 juni erts. De Santa Regina lost tot en met 2 juni kolen te lossen en de Lake Dahlia lost 2 en 3 juni kolen. De Yangtze lost 3 en 4 juni erts en de Nautical Dream ligt van 3 tot en met 6 juni kolen te lossen.

Waterstanden

De waterstanden daalden licht ten opzichte van begin vorige week. Deze week verandert er weinig.

Op de Donau stond de Pegel van Pfelling begin deze week rond de 3,55 meter. Maxau stond begin deze week op 5,20 meter en Mannheim op 2,90 meter. Kaub gaf 2 meter aan en tegen het weekend wordt ook een stand van 2,25 meter verwacht. Koblenz gaf 1,95 meter aan. De Pegel van Keulen stond rond de 2,75 meter. Tegen het weekend geeft die 2,77 meter aan. De Pegel van Ruhrort gaf begin deze week 3,68 meter aan.

Tankvaart

PJK-Rijnvrachttarieven per 28 mei 2018 © PJK International b.v. / www.pjk-international.com

Basis 2000 tons partijen of op waterstand geladen (voor Dortmund incl. 1000-1200 ton) van Amsterdam/Rotterdam in euro per ton en voor Bazel in Zwfr/ton.

Euro/pmton Gasolie Benzine Laag Hoog Laag Hoog Duisburg 5,25 5,55 5,80 6,10 Dortmund 6,75 7,05 7,30 7,60 Keulen 6,75 7,05 7,30 7,60 Frankfurt 10,75 11,05 11,55 11,85 Karlsruhe 12,25 12,55 13,05 13,35 Bazel 16,00 16,50 17,50 18,00

Na een flinke stijging van crude-prijzen begin vorige week, ondervindt de huidige markt tegendruk door toenemende voorraden in de Verenigde Staten en een eventuele opheffing van de crude productiebeperkingen van Rusland en OPEC. De output in de VS is met meer dan 27% gestegen in de afgelopen twee jaar door een exponentiële toename van het aantal boorinstallaties in het land. Na het wegvallen van de productiecapaciteit in Venezuela en het mogelijk nieuwe exportembargo van Iran, staan andere OPEC-landen in de rij om dit gat op te vullen en hun eigen productie op te voeren. Sinds de instelling van productiebeperkingen in januari 2017, zijn de wereldwijde voorraden flink gedaald tot rond het vijfjaarlijkse gemiddelde. Nu de prijzen in de afgelopen weken flink zijn gestegen, overweegt OPEC de productie wat op te voeren om de markt en het aanbod te blijven ondersteunen. De overweging alleen al leidde tot een scherpe prijsdaling.

De marktpartijen op de Rijn richten zich op het begin van de nieuwe maand. Met een gebroken week door Bank Holiday in Londen en de hoge productprijzen is de huidige markt erg rustig. Marktspelers richten zich nu vooral op afwikkelingen van lopende zaken en eventueel contractwerk. Dit heeft een licht drukkend effect op de vrachttarieven. Wachttijden en vertragingen met laden en lossen lopen door de huidige rustige markt terug en dit zorgt voor meer vrije scheepscapaciteit. De huidige waterstanden op de Rijn brengen amper restricties met zich mee en de waterstand staat nog hoog genoeg om meer dan 2000 ton te kunnen afladen.

Binnen de ARA zijn de tarieven verder gedaald om dezelfde redenen en ook hier richt men zich op het begin van de nieuwe maand. Er wordt al voorzichtig uitgekeken naar het nieuwe ICE gasoliecontract, dat bij een gunstige expiratie voor ondersteuning kan zorgen in deze rustige markt.

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504 364 (marjadevet@schuttevaer.nl).