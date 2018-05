Schuttevaer Premium Aan de Reis: Dure gasolie drukt rendement Facebook

Twitter

ROTTERDAM 23 mei 2018, 14:00

De vrachtprijzen blijven laag. In combinatie met de dure gasolie maakt dat rendabel ondernemen moeilijk. Niet alleen in de zeehavens is het slecht, ook in Noord-Duitsland kan weinig worden verdiend. Op de Moezel is het volgens sommigen iets beter dan opvarig, maar anderen klagen over het schrale aanbod en lange losdatums voor werk vanaf de Moezel.