Email München 19 mei 2018, 22:33

Na de aanvraag van het faillissement door het Duitse bedrijf P&R Containers uit München, een bedrijf dat via inleg van (particuliere) investeerders containers kocht en die leasde aan scheepvaartbedrijven lijkt een en ander uit te draaien op het grootste financiële schandaal in Duitsland van de laatste decennia. Er zouden aan ruim 60.000 investeerders 1,6 miljoen containers zijn verkocht voor in totaal 3,5 miljard euro. De investeerder was 3 tot 5% rendement op hun investering beloofd.