ZOETERMEER 17 mei 2018, 17:35

Duitsland besloot de tol voor vrachtauto's (‘Maut') vanaf 1 januari 2019 met 20 tot zelfs 60 procent te verhogen. ‘Deze verhoging maakt vervoer op Duitsland onbetaalbaar', meldt de Nederlandse wegvervoerorganisatie TLN.

Voor een van de schoonste vrachtauto's die er zijn, een Euro VI-vrachtauto met vier assen, stijgt het tarief met 60 procent tot 0,187 per kilometer. Voor de door Nederlandse transporteurs meest gebruikte vrachtauto, een voertuig met Euro V-motor en vijf assen, stijgt het tarief met 27 procent.

Duitse transportorganisaties geven aan dat deze enorme verhoging nauwelijks aan te vechten is. De Duitse regering heeft allereerst te maken met flinke tekorten voor onderhoud en aanleg van het wegennet. Ten tweede zijn voor 2019 (conform Europese wetgeving) externe kosten van geluidsoverlast, naast de al bestaande milieubelasting, doorberekend in deze nieuwe tarieven. TLN: ‘Nederlandse transportbedrijven draaien met deze verhogingen dus op voor tekorten van de Duitse overheid. Positief punt is dat Duitsland de extra inkomsten volledig investeert in de infrastructuur.'

Vervoer over Duitse wegen wordt dus fors duurder. Nederlandse vervoerders gaan op jaarbasis gemiddeld 34 procent meer tol betalen: van 139 naar 186 miljoen euro. Afhankelijk van het gebruikte voertuig tussen de 40 en 60 procent meer. (DvdM)