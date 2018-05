Schuttevaer Premium Aan de Reis: Alleen op Moezel werk genoeg Facebook

Twitter

ROTTERDAM 2 mei 2018, 15:00

De vrachtenmarkt is nog steeds slecht. Er is weinig werk en werk dat er wel is wordt aangeboden voor lage prijzen. In de zeehavens is het slecht, maar ook in het overgrote deel van Duitsland. Alleen op de Moezel is werk, maar ook daar zijn de vrachtprijzen laag.