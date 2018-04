Schuttevaer Premium Aan de Reis: Zeer rustige markt Facebook

De markt is slecht en er werden niet veel reizen aangeboden. Het weinige werk dat er was, werd slecht betaald. Alleen op de Moezel is nog wel redelijk wat te doen, maar ook daar werden slechte prijzen geboden.