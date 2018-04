Schuttevaer Premium Aan de Reis: Lang zoeken naar passend werk Facebook

ROTTERDAM 18 april 2018, 12:00

Er is weinig ladingaanbod en er zijn veel schepen en dat pakt slecht uit voor de vrachtprijzen. Schippers zijn blij als ze een wat langere reis hebben, zodat ze een tijdje onder de pannen zijn. Niet alleen in de zeehavens is het slecht, ook in het achterland is het lang zoeken naar passend werk voor een redelijke prijs.