Aan de Reis: Sluisstremmingen hinderen vaart

Er is momenteel weinig werk, zowel in het achterland als in de zeehavens. Veel schippers zijn op zoek naar werk. Een groot deel van Duitsland kampte begin deze week met stakingen en dat bemoeilijkte de vaart. Ook de jaarlijkse sluiting van Main, Main-Donaukanaal en Donau van 10 tot en met 30 april hindert de vaart. Op de Moezel, waar begin deze week gewoon kon worden gevaren, was weinig werk en waren veel schepen, ook geen voorwaarden voor goede tarieven.