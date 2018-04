Schuttevaer Premium Volume binnenvaartlading Duitsland zeer constant Facebook

Het vervoer per binnenvaartschip vanuit Duitse havens naar havens buiten Duitsland is vorig jaar met 4,1% gestegen. Dat meldt het Duitse bureau voor de statistiek Destatis in Wiesbaden. De vervoerde hoeveelheid lading groeide in 2017 van 49,2 naar 51,2 miljoen ton.