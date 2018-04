Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Importheffingen VS gevaarlijk Facebook

PAPENDRECHT 4 april 2018, 13:00

Het leek erop dat 2018 voor de droge-bulkschepen beter zou worden dan 2017. Het is moeilijk in te schatten of de Amerikaanse maatregelen tegen vooral China nog van tafel gaan. Zo niet dan kan de scheepvaart in zijn geheel in problemen komen.