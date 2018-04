Ik raak de weg kwijt.



drie weken geleden (7 Maart) werd in deze krant door iemand beweerd dat de binnenvaart absoluut niet meer schoner is dan het wegverkeer per ton/kilometer.



Ontwikkelingen schijnen erg snel te gaan tegenwoordig. Hier lees ik dat een ingekorte Neo-Kemp plots 4 keer minder brandstof gebruikt en de helft aan Co2 uitstoot als het wegverkeer voor dezelfde vervoersprestatie.

Nu lijkt mij een Neo-Kemp ook niet het toonbeeld van hydraudynamica, en is 600 pk niet een klein beetje overdreven, maar absurd voor deze trafic (of is het weer een verhaal van hoe meer pk's hoe meer subsidie), en toch veel schoner als de weg??



Wat wel duidelijk is uit het verhaal is het feit dat niemand wil betalen voor schoner transport, en dat het word afgewimpeld op de maatschappij.



En dan blijven de heren/dames beleidsmakers zich maar afvragen waarom de schipper niet wil investeren in milieu??



Wat ik me ook afvraag is hoe het straks in 2020 in Rotterdam gaat met het verbod om zonder Ccr2 motor Rotterdam in te varen. Het zal wel hetzelfde gaan als met de vrachtauto, de westerse schepen zonder Ccr2 worden geweerd en onze oosterburen die onze oude vloot aan het opkopen zijn mogen nog wel Rotterdam zonder Ccr2 motor.



En ze leefde allemaal nog lang en gelukkig in het milieu sprookje.