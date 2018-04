Schuttevaer Premium Aan de Reis: Bijvragen moet Facebook

ROTTERDAM 28 maart 2018, 13:00

De vrachtprijzen zijn en blijven slecht, vinden de schippers. Bijvragen is een must om een redelijk tarief te krijgen. Op de Main en Moezel was weinig werk, in Noord-Frankrijk was wel redelijk wat aanbod. Veel schippers willen de Paasdagen in Nederland doorbrengen en lieten dat zwaar wegen bij het aannemen van een reis.