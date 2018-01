Schuttevaer Premium Aan de Reis: Hoog water, storm en weer hoog water Facebook

ROTTERDAM 24 januari 2018, 13:00

Het weer is dit jaar tot nu toe erg bepalend voor de vervoermarkt. Hoog water, storm en nu weer hoog water beïnvloeden de vrachten en de mogelijkheden. Er was veel aanbod, maar het was moeilijk om goede vrachtprijzen te maken.