Aan de Reis: IJsselmeer even niet populair

ROTTERDAM 16 januari 2018, 10:00

Het aanbod was begin deze week redelijk. Het hoge water en de stremmingen als gevolg daarvan zorgden dat werk was blijven liggen, wat deze week kon worden weggevaren. De harde wind die deze week wordt voorspeld maakte reizen over het IJsselmeer niet populair.