Schuttevaer Premium Luxemburgse vlag wint terrein op Nederlands binnenwater

Twitter

HEERLEN 16 januari 2018, 12:43

Schepen onder Luxemburgse vlag waren in 2017 goed voor 11 miljoen ton (3%) van het vervoer per binnenschip in Nederland, tegen 1,5 miljoen ton in 2007. In tien jaar steeg het totale binnenvaartvervoer over Nederlandse wateren met 4,8% naar ruim 368 miljoen ton. Driekwart daarvan (276 miljoen ton) werd door Nederlandse schepen vervoerd, meldt het CBS.