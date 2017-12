Schuttevaer Premium Aan de Reis: weinig aanbod in zeehavens Facebook

Er was weinig aanbod in de zeehavens. In Rotterdam werden midden deze week wel reizen naar de Rijn aangeboden, maar het hield niet over. Vaak is het ook met de eerste laaddag op 2 januari.

Sojaschroot ging van Amsterdam naar Haren-Ems voor 8,50 euro per ton. Zout ging van Hengelo naar Tessenderlo voor 6 euro per ton. Van Rotterdam naar Heijen werd maïs aangeboden voor 5,50 en 7 euro per ton. Van Rotterdam naar Spyck was het tarief 5 euro per ton. Kolen werden aangeboden van Rotterdam naar Richemont voor 10 euro per ton.

Peterson

Peterson Amsterdam verwachtte 24 december de Bulk Costa Rica met palmkernexpeller. Op 26 december kwam de Red Orchid met sunpellets en 27 december werd de Sofie Victory verwacht met sunpellets. De Nautical Runa wordt 14 januari verwacht met sunpellets.

EMO

De EMO verwacht deze week vijf schepen met kolen en één met erts. De Nordic Oshima lag van 24 tot en met 27 december erts te lossen. De GL Colmena en de Suigo lossen 27 en 28 december kolen. De KM Keelung lost 28 en 29 december kolen te lossen en de Nordic Odyssey en de Saronic Trader lossen 2 en 3 januari kolen.

Waterstanden

De waterstanden zijn ten opzichte van begin vorige week fors gedaald. Op de Donau gaf de Pegel van Pfelling midden deze week 4,15 meter aan. Maxau stond op 5,07 meter en de Pegel van Mannheim gaf 3,17 meter aan. Kaub stond begin deze week op 2,80 meter en blijft de rest van de week naar verwachting rond die stand hangen. Koblenz gaf 3,12 meter aan en stijgt in de loop van de week licht. De Pegel van Keulen stond rond de 4,45 meter. De Pegel van Ruhrort gaf 5,70 meter aan en daalt naar 6,60 meter later deze week.

Tankvaart

PJK-Rijnvrachttarieven per 27 december 2017

Basis 2000 tonspartijen of op waterstand geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 ton) van Amsterdam/Rotterdam in euro/ton en voor Bazel in Zwfr/ton.

Euro/pmton Gasolie Benzine Laag Hoog Laag Hoog Duisburg 5,50 5,80 6,05 6,35 Dortmund 7,00 7,30 7,55 7,85 Keulen 7,50 7,80 8,05 8,35 Frankfurt 12,50 12,80 13,30 13,60 Karlsruhe 13,50 13,80 14,30 14,60 Bazel 16,50 17,00 18,00 18,50

De olieprijzen zijn vorige week vrij stabiel gebleven, maar vertoonden al snel weer stijgingen.

Hoewel de grootste problemen met de Forties crude-pijpleiding in de Noordzee nog niet voorbij zijn, is er al wel begonnen met een voorzichtige start van de doorstroom van product. Verwachtingen zijn dat begin januari de pijpleiding weer volledig operationeel is.

De opwaartse druk in de markt wordt verder veroorzaakt door een aanslag op een crude-pijpleiding in Libië. Deze pijpleiding is verantwoordelijk voor 70.000 vaten per dag. Ook elders dalen de voorraden, onder meer in de VS. Irak, een grote OPEC-producent, verwacht zelfs dat al in het eerste kwartaal van 2018 vraag en aanbod in balans zullen zijn. Rusland en Saoedi-Arabië hebben daarnaast aangegeven dat een mogelijke afbouw van de productieakkoorden geleidelijk zal moeten plaatshebben om de rust in de markt te bewaren.

De transporten op de Rijn zijn zo goed als afgerond tot het einde van het jaar. Er werd ver vooruit geboekt door marktpartijen en de spot business ligt vrijwel stil. Enkele handelaren zoeken nog een transport richting einde van het jaar, maar de meesten zijn al bezig met de voorbereidingen op de nieuwe maand. De vakantieperiode zorgt ervoor dat de bezetting op de kantoren minimaal is. De contractuele verplichtingen zijn ook aan het teruglopen, waardoor er schepen stil komen te liggen. Enkele scheepseigenaren kiezen er in deze markt voor stil te liggen, wat weer zorgt voor iets minder vrije scheepscapaciteit.

De tarieven zijn stabiel en de aflaadvolumes liggen nog boven de 2000 ton. Dit maakt het mogelijk kortingen op de tarieven te bedingen.

Hoewel de waterstanden zijn gedaald na het lange weekend, zal verwachtte regenval weer kunnen zorgen voor een kortstondige stijging.

Binnen de ARA is de markt eveneens erg rustig. Het lage volume van de ICE gasolie-partijen en het gebrek aan wachttijden bij de terminals zorgen ervoor dat er meer schepen sneller vrijkomen in de markt. Voornamelijk grotere tankers (>4000 ton) hebben het lastig in de markt. Dit drukt de tarieven voor de laatste dagen van het jaar.

