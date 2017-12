Daniël Veldman neemt Sleepdienst Verschoor over Facebook

Eigenaar Sander Verschoor heeft Sleepdienst Verschoor overgedragen aan Daniël Veldman. Veldman is al ruim 10 jaar in dienst bij het bedrijf en werkte zich in die periode op tot kapitein en plaatsvervanger van Verschoor. De overdracht heeft plaats per 1 januari 2018. Vanaf die dag heeft het bedrijf ook een nieuwe naam: Sleepdienst Gepke.

Het huidige kantoor van Sleepdienst Verschoor is gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht, maar de vloot, bestaande uit de Gepke en de Gepke 3, heeft Dordrecht als thuishaven. De boten zijn bekende verschijningen in vooral de Drechtsteden en de haven van Rotterdam. Hun naamsbekendheid was voor Verschoor en Veldman reden om het bedrijf bij de overdracht naar de vaartuigen te noemen: Sleepdienst Gepke.

Geen verschil

Verschoor (59) is blij dat zijn vertrouweling het bedrijf wilde overnemen. ‘Bij hem is het in goede handen. Daniël kwam op zijn 16de bij ons werken en heeft zich uitstekend ontwikkeld. Als ik niet aanwezig was, nam hij de dagelijkse leiding ook al van me over. Nu wordt dat permanent. Ik blijf nog wel betrokken; voor advies en om in te vallen bij drukte of ziekte.'

Klanten zullen er weinig van merken, voorspelt Verschoor. ‘Ze kennen Daniël en hij weet op zijn beurt wat onze klanten wensen. Onze kracht ligt in het op tijd en netjes werken, de kosten in het oog houden en dag en nacht bereikbaar zijn. Wij ontzorgen klanten; regelen alles voor hen.'

‘Verder verandert er niets', verzekert de 26-jarige Veldman. ‘We gaan op dezelfde toer verder. Dus ook in het contact met onze klanten. We communiceren eerlijk en open en dat blijft zo. Ik vind het belangrijk hen op de hoogte te houden voor, tijdens en na een project.'

Veldman ziet de overname als een geweldige kans. ‘Sleepdienst Verschoor is een prachtig bedrijf. Ik kwam hier binnen als stagiair en mocht blijven. Ik kreeg de ruimte om te groeien en te leren. Nu is het tijd voor de volgende stap.' (PN)