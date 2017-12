Schuttevaer Premium Zorgen over het kleine schip Facebook

Lochem 23 december 2017, 08:00

Wil het vervoer over water een goede toekomst tegemoet gaan, dan moet de overheid daar meer energie in steken. Maar ook de binnenvaart zelf moet aan de slag en creatiever worden om de sector toekomstbestendig te maken. Dat zegt logistiek directeur Frank van Kerkhof van veevoederbedrijf ForFarmers. Zorgwekkend vindt hij dat kleine schepen in hoog tempo uit de markt verdwijnen.

Grote binnenvaartklant ForFarmers ontevreden over rol overheid

Veevoederconcern voert graag kleine partijen aan

Regelgeving brengt deel vloot in verval

‘De snelweg is ‘s nachts toch ook niet gesloten?'

Verladers willen niet betalen, horen we vaak. Ze hebben een voorkeur voor wegverkeer en onderwaarderen de dienstverlening van de binnenvaart. Schippers worden soms als knechten behandeld op laad- en losplaatsen. Op service hoeven ze niet te rekenen. De vervoerder spreekt echter zelden rechtstreeks met de opdrachtgever voor het vervoer. Zijn contacten lopen via bevrachters en laad- en losploegen. Erik van Huizen en Gijs van Hesteren spraken enkele binnenvaartverladers en vroegen hen naar hun bedrijf, logistiek en ervaringen. Ze blijken zeer te spreken over vervoer over water.

Door Erik van Huizen

ForFarmers groeide de afgelopen jaren hard. De voorlopers van ForFarmers waren boerencoöperaties, inmiddels is de producent van diervoeders een beursgenoteerde onderneming met een omzet van ruim 2,1 miljard euro en bijna 2300 medewerkers, verdeeld over 42 vestigingen in Nederland, Engeland, België en het Verenigd Koninkrijk. De grootste vestiging en tevens het hoofdkantoor, staat in Lochem.

Zo'n 15 jaar geleden vond de toenmalige CEO dat het bedrijf te klein was om scherp genoeg te kunnen inkopen. Ook wilde hij de efficiency verhogen. Het was in de tijd dat het bedrijf jaarlijks 1,5 miljoen ton diervoeders produceerde. Om te groeien werd in 2012 branchegenoot Hendrix overgenomen. Twee jaar geleden verdween die naam en kreeg het bedrijf de naam ForFarmers. Met een afzet van 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis, is ForFarmers marktleider in Europa.

Diverse logistiek

De veevoederproducent vervoert van oudsher veel over water. Het gaat jaarlijks om zo'n 800.000 ton aan grondstoffen die vanuit de Rotterdamse haven per binnenvaartschip naar de fabrieken van ForFarmers in Nederland gaan. ‘Onze logistiek zit heel divers in elkaar', vertelt Van Kerkhof. ‘Gemiddeld voeren we ongeveer 70% van onze grondstoffen over water aan. In Lochem ligt dat percentage op 80% tot 85%, maar bijvoorbeeld in Duitsland doen we maar een klein deel over water. Die vestigingen liggen vaak niet aan het water. In Rees ligt de losplaats bijvoorbeeld ongeveer een kilometer van de fabriek. Daar doen we nog wel iets meer dan de helft over water. In Engeland vervoeren we helemaal niets per schip. Daar gaat alles per truck.'

De afvoer van de diervoerders gebeurt in alle landen uitsluitend per as. In totaal zet het bedrijf circa 1000 vrachtwagens in voor zijn activiteiten.

Coöperatief varen

Voor het vervoer over water werkt ForFarmers met branchegenoten Agrifirm en AgruniekRijnvallei samen in het samenwerkingsverband Coöperatief Varen (CV). CV werd opgericht na opheffing van de schippersbeurs in 1998. ForFarmers was hier vanaf het begin bij betrokken en CV heeft nu een aantal huurschepen die onder regie van bevrachter Peterson worden ingezet. ‘Zo is de vervoerszekerheid gegarandeerd', vertelt manager aanvoerlogistiek Marco Jans. ‘Wij hebben die capaciteitsgarantie nodig, zeker nu voor een deel de kleine schepen uit de markt verdwijnen. Die schepen moet je aan je weten te binden. Daarom staan we ook altijd open voor nieuwe aanmeldingen. Want grote schepen zijn wel op de vrije markt te krijgen. Maar kleine schepen zijn belangrijk voor ons, vooral voor de vestigingen waar we weinig opslagmogelijkheden hebben.'

Van Kerkhof ziet dat er al jaren over de teloorgang van het kleine schip wordt gesproken en ervaart ook zelf dat schepen uit de markt verdwijnen. ‘Het probleem is natuurlijk dat er geen goede business case is te maken voor nieuwbouw van kleinere schepen. De meeste zijn dan ook al tientallen jaren oud. Je ziet wel eens dat een jonge schipper een klein schip koopt, een nieuwe motor plaatst en het plaatwerk opknapt, maar ik denk dat over 30 jaar het kleine schip helemaal is verdwenen. Waar ik mij wat dat betreft de grootste zorgen over maak, zijn de milieurestricties voor de binnenvaart die in de lucht hangen. Ik verwacht dat die gaan zorgen voor een versneld verval van de kleine schepen.'

Futureproof

Van Kerkhof is tevreden over de binnenvaart. Hij heeft vervoerszekerheid en betaalt naar eigen zeggen een juiste prijs. Maar hij heeft ook wel een aanbeveling voor de binnenvaartondernemers en de brancheverenigingen. Wat hem betreft mag de sector wel iets creatiever worden als het gaat over de toekomst. ‘Er wordt alleen gekeken naar wat er vandaag gebeurt, maar er is eigenlijk helemaal geen toekomstvisie. En dat is jammer. Er moet gewoon een groep schippers eens flink de nek uitsteken en de verenigingen moeten meer aan de gang gaan met het futureproof maken van het vervoer over water.'

De veelgehoorde klacht van binnenvaartondernemers hierbij is echter vaak dat verladers niet willen betalen en de sector daardoor geen geld heeft voor investeringen, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke vergroening. Van Kerkhof begrijpt dat, maar hij vindt wel dat de rekening hiervoor niet bij hem kan worden neergelegd. ‘De marges zijn voor ons ook dun. Als de binnenvaart te duur wordt, dan moeten we over de weg. Want wij moeten de kosten ook doorberekenen aan onze klanten. Er moet een bepaalde balans zijn. En tot nu toe betekent het dat het vervoer over water het voordeligst is.'

Zelf moderne groene schepen laten bouwen, zoals bijvoorbeeld NedCargo heeft gedaan, en barge operator BCTN nog gaat doen, wil Van Kerkhof niet. ‘Wij laten dat heel bewust over aan de markt.'

Meer doen

Voor meer vervoer over water zijn de randvoorwaarden volgens Van Kerhof niet gunstig genoeg. Hij verwijst daarbij naar de rol die de overheid de laatste jaren speelt. ‘Ik ben een liberaal in hart en nieren en laat graag veel over aan de markt, maar wat betreft de binnenvaart moet de overheid veel meer doen. De afgelopen jaren is de scheepvaart steeds meer beperkt. Het is het kip-en-ei-verhaal. Er staan steeds meer files. Dan moet je dus niet de bedieningstijden van de sluizen gaan beperken. Een snelweg is toch ook 24 uur per dag open.'

Wat betreft de vestiging van ForFarmers in Helmond is Van Kerkhof teleurgesteld over het besluit van de gemeente Helmond om de sluizen 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart niet te verruimen, maar te vervangen door sluizen met dezelfde afmetingen. Hierdoor blijft de aanvoer van agribulk over water afhankelijk van klasse II schepen. ‘Het kan zijn dat de binnenvaart dan te duur wordt en alles naar de weg gaat. Dat zou toch jammer zijn?'

Communiceren

Goed communiceren is een andere vaardigheid waar de overheid de afgelopen jaren volgens Van Kerkhof steken heeft laten vallen. ‘Je hebt vaak te maken met Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie. Je hebt het dan bijvoorbeeld over een kunstwerk dat van Rijkswaterstaat is en dat ter beschikking wordt gesteld aan de gemeente. Dat kan voor heel erg veel ruis op de lijn zorgen. Dat moet beter kunnen.'

Het ziet overigens ook wel verbetering. Bijvoorbeeld waar het gaat om het opknappen van de sluizen in het Twentekanaal. ‘We hebben nu een logistieke alliantie waarin we verbindingen proberen te maken tussen de verschillende overheden. En dat verloopt goed. Zelfs de gedeputeerde zit bij ons aan tafel. Dat is echt een voorbeeld hoe het ook kan.'