Schuttevaer Premium Zout uit de Waddenzee Facebook

Twitter

Email Harilngen 22 december 2017, 13:00

Frisia Zout BV wint zout uit de bodem van Noordwest-Friesland. Het bedrijf is een dochter van de in Hannover gevestigde multinational Esco European Salt Company. Binnenkort hoopt directeur Durk van Tuinen een begin te maken met zoutwinning onder de Waddenzee. Er zal schuin worden geboord vanaf de wal. Van Tuinen geeft zijn visie op een aantal hete hangijzers. In ieder geval staat vast dat zijn bedrijf de grootste verlader is van de Harlinger havens.

Frisia Zout: ‘Schuin boren met de hand aan de kraan'

Grootste verlader in Friese regio

Verladers willen niet betalen, horen we vaak. Ze hebben een voorkeur voor wegverkeer en onderwaarderen de dienstverlening van de binnenvaart. Schippers worden soms als knechten behandeld op laad- en losplaatsen. Op service hoeven ze niet te rekenen. De vervoerder spreekt echter zelden rechtstreeks met de opdrachtgever voor het vervoer. Zijn contacten lopen via bevrachters en laad- en losploegen. Erik van Huizen en Gijs van Hesteren spraken enkele binnenvaartverladers en vroegen hen naar hun bedrijf, logistiek en ervaringen. Ze blijken zeer te spreken over vervoer over water.

Door Gijs van Hesteren

Van Tuinen spreekt langzaam en zorgvuldig, aanvankelijk voorzichtig en afwachtend. Logisch: alles wat de zoutfabriek aangaat ligt gevoelig. Natuurbeschermers zijn bezorgd over de bodemdaling die de zoutwinning met zich meebrengt. Burgers vrezen schade aan hun woning. ‘We werken hier al een aantal jaren. Deze regio is erg geschikt voor de zoutwinning. Het boren naar gas van de afgelopen decennia heeft ons veel kennis opgeleverd over de bodemlagen. Het gas zit meestal onder het zout, dus we wisten precies waar we moesten zoeken en hoe de kwaliteit was.

In 2012 besloot de overheid dat de zoutwinning onder Noordwest-Friesland eind 2021 zou moeten stoppen. De hoeveelheid winbaar zout is eindig en de limiet voor bodemdaling is dan bereikt. ‘Eigenlijk al vanaf 2008 waren we op zoek naar nieuwe locaties. Onder Holland of onder het Wad, dat waren de mogelijkheden. Voor beide locaties hebben we een concessie aangevraagd. De toenmalige minister van Economische Zaken zei: "Ja ja, dat is mooi, maar ga nou eerst eens verkennen wat de mogelijkheden zijn en de invloed op de natuur". Vervolgens zijn we een jaar of twee bezig geweest met een Milieu Effect Rapportage (MER). De uitkomst was dat het een zowel als het andere mogelijk was. Het punt is: boven land is de bodemdaling onomkeerbaar, terwijl binnen de Waddenzee natuurherstel mogelijk is.'

Bodemdaling?

De uitkomsten van de MER zijn terug te vinden op de website van de Commissie MER, Het getijdengebied van de Waddenzee is een dynamisch systeem dat bij bodemdaling zand ‘ophaalt' vanuit de Noordzee. Milieuorganisaties vinden echter dat dit systeem al voldoende onder druk staat door de stijging van de zeespiegel. Bovendien is héél Nederland langzaam aan het kantelen, een geologisch proces. Zuidoost-Nederland komt een paar centimeter per eeuw omhoog, het noordwesten zakt juist naar beneden. Kan het Wad dat wel aan?

‘Per saldo is geen sprake van daling van het Waddengebied. De Waddenzee herstelt zich nog steeds van de aanleg van de Afsluitdijk. Dat proces is begonnen in 1932 en het gaat nog wel een jaar of 80 duren voordat er een nieuw evenwicht is gevonden. Dit vertaalt zich in een meetbare groei van de wadplaten, met tientallen hectaren per jaar. Je ziet dat in de oostelijke Waddenzee, maar ook in het kombergingsgebied van het Vlie.

De vergunning die de minister op grond van de MER heeft verstrekt stelt dat de zoutwinning de hoogte van de wadplaten niet mag laten afnemen. Daar is dan ook geen sprake van. De platen groeien juist aan. De zoutwinning zal dit hooguit iets minder snel laten verlopen. En voor de ongeruste burger: de achtervang is ‘de hand aan de kraan'. Zodra wij de kraan dichtdraaien vertaalt zich dat één op één in het afnemen van bodemdaling.'

Werkgelegenheid

Bij de vestiging in 1996 van Frisia Zout (toen nog als Harlinger Zoutfabriek Frima) is gewezen op de werkgelegenheidseffecten van de zoutmijnbouw. ‘We hebben momenteel zo'n 120 mensen in dienst. Indirect kun je dat aantal nog eens met ruim twee keer vermenigvuldigen - toeleveranciers, transport, onderhoud, verlading. Die mensen komen hoofdzakelijk uit de regio. Dat moet ook, want dit is een volcontinubedrijf. Het is handig dat onze werknemers binnen een redelijke afstand wonen. Met verhuisregelingen hebben we zelfs veel mensen naar hier gehaald. Toch blijft dat lastig. Als er voor de partner geen werk is, dan gaat de verhuizing niet door.

Wat vervoer over water betreft, zijn we zo'n beetje de grootste verlader hier, zowel in binnen- als zeevaart. Wij doen dat in samenwerking met Nesta Shipping BV en we zitten op zo'n 700.000 ton per jaar. Er ligt nog industriegrond braak. Wat ons betreft mag de haven nog wel iets groter worden. Je hebt een bepaald minimum nodig om bijvoorbeeld de loodsdiensten in stand te houden.'