Schuttevaer Premium 'Vaarwater is essentiële vestigingsvoorwaarde'

Twitter

Vlaardingen 20 december 2017, 14:00

Vrachtwagens rijden af en aan op het terrein van sloop- en recyclingbedrijf Beelen in Vlaardingen. Maar voor de eigen kade ligt ook een binnenvaartschip van 110 meter menggranulaat te laden. En er volgen nog twee schepen deze dag. ‘Dit schip neemt in één keer ongeveer 100 vrachtwagenladingen mee', vertelt directeur René Koppenaal. Hij is een tevreden klant van de binnenvaart.