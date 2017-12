Schuttevaer Premium Aan de Reis: Weinig schepen op Moezel Facebook

ROTTERDAM 13 december 2017, 10:00

Een enkeling wist er eind vorige week en begin deze week al een leuke Kersttopper uit te slepen, maar de meesten lukte dat nog niet. Er werden slechte prijzen gemeld, zowel in de zeehavens als het achterland. In de zeehavens was wel een behoorlijk ladingaanbod. Op de Moezel zat men verlegen om schepen, maar werden evenmin topprijzen betaald. Ook op de Midden-Rijn werd genoeg werk gemeld. n de tankvaart begint de spotmarkt weer een beetje aan te trekken.