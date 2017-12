Schuttevaer Premium CBS: Scheepvaart sterke omzetstijger Facebook

HEERLEN 6 december 2017, 12:00

De omzet in de Nederlandse transportsector groeide in het derde kwartaal van 2017 met 4,8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Kwartaalmonitor Transport. Vervoerders over water (zee-, kust- en binnenvaart) zetten 6,5% meer om in vergelijking met het derde kwartaal 2016.