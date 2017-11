Carrièreswitch Van Ruyssevelt (74): van Lalemant naar NPRC Facebook

‘Stoppen? Waarom zou ik? Ik heb ontzettend veel plezier in mijn werk. Ik wil de ervaring die ik gedurende vijftig jaar heb opgedaan, doorgeven.' In die bewoordingen reageerde binnenvaartbevrachter Boudewijn Van Ruyssevelt toen vrijdag 24 november bekend werd dat hij, ondanks zijn leeftijd van 74 jaar, nog een carrièreswitch maakt.

De pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar (in België) is aan deze 70-plusser niet besteed. Eén toegeving deed hij wel: bij de NPRC solliciteerde hij voor een vier vijfde job. Maar overigens business as usual: ‘Ik ga bij de NPRC gewoon op dezelfde manier voort als ik bezig was', aldus Van Ruyssevelt die zowel de Nederlandse als de Belgische binnenvaart kent als zijn broekzak.

Bij de NPRC, gevestigd aan de Sint-Michielskaai in Antwerpen, is men dan ook opgetogen met de jongste aanwerving, die een pak ervaring meebrengt samen met een uitgebreid netwerk van verladers en binnenvaarders. ‘We hebben begin dit jaar de deuren heropend van de NPRC-vestiging en kenden een vliegende start', zegt Mario Lauwers, de verantwoordelijke voor het kantoor in Antwerpen.

‘Eind dit jaar verwachten we circa 2,5 miljoen ton droge lading over de Belgische vaarwegen te transporten. Het is met een dergelijke groei prettig om het team te versterken met ervaren mensen die weten hoe de markt functioneert en een relevant netwerk onderhouden.' Coöperatie NPRC vervoert jaarlijks meer dan 13 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen. De coöperatie heeft kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Mannheim en Duisburg. (JG)