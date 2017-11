Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Hogere inkomsten droge-ladingvloot Facebook

Twitter

Email Papendrecht 22 november 2017, 12:00

Clarksons verwacht voor volgend jaar een groter ladingaanbod voor de droge-bulkschepen en een beperkte groei van de vlootcapaciteit. Hogere inkomsten dus voor de droge-ladingschepen. Clarksons baseert deze voorspelling voornamelijk op de verwachting van meer Chinese invoer van kolen en ijzererts. Vooral de invoer van ijzererts uit Brazilië zou sterk stijgen. Het IMF rapporteert dat wereldhandel in 2017 met 4,2% is gegroeid en is eveneens het optimistisch voor 2018.