DEVENTER 22 november 2017, 12:00

De hoogwatergolf van vorige week zorgde voor reuring in de markt. Veel werk werd teruggetrokken omdat hogere waterstanden werden verwacht. Toch waren er ook meldingen dat er, ondanks het hoge water eind vorige week veel aanbod was. Vooral zand- en grindreizen doen het de laatste tijd erg goed, maar schippers klagen wel over tegenvallende vrachtprijzen in deze sector.